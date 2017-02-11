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Bursa'da kazanan yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bursa'da kazanan yok
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88. dakikada yıkıldı.

SOW PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısı istediği gibi geçen Sarı Lacivertliler, 22'de penaltıdan Sow'la öne geçti.

45'te ise Boban Jovic, Bursaspor'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BURSA SON DAKİKALARDA PUANI ALDI

İkinci yarıda gol pozisyonlarını harcayan ve maçın kopmasını sağlayamayan Kanarya, eksik Bursaspor'u oyunda tuttu. 88'de ise Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Batalla da golü atınca Fenerbahçe'nin 3 puan hayalleri son dakikalarda yok oldu.

90+5'te Moussa Sow hafif çaprazdan da olsa karşı karşıya çok kötü vurdu ve takımını golden etti. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki isteksiz  oyunu çok önemli 2 puana mâl oldu.

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