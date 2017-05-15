Bursa'da tribünlerde kavga çıktı - İZLE

Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta tribünler karıştı, polis olaylara müdahale etti.

POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Maçın henüz başında Beşiktaş tribünlerinde hareketlilik yaşandı. Daha sonra locadakilerle Beşiktaş tribünü birbirlerine küfürlü tezahüratlar yaptı.

Bursaspor-Beşiktaş maçında tribünler karıştı - İZLE



Mücadele oynanırken, yaklaşık 2500 kişinin bulunduğu Beşiktaş tribününde de gerginlikler yaşandı. Bursa taraftarının bulunduğu locada yer alan taraftarlar ile siyah-beyazlı takımın taraftarları arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Bursa Emniyeti, yaşanan gerginlik nedeniyle iki taraftar grubu arasındaki mesafeyi arttırdı.

YABANCI MADDELERDEN DOLAYI OYUN DURDU

Öte yandan karşılaşmanın 35. dakikasında Beşiktaş'ın kazandığı korneri Ricardo Quaresma kullanmaya gitti. Fakat kale arkası tribünlerinden sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle oyun durdu.

Bunun üzerine Hakem Bülent Yıldırım önce anons yapılmasını istedi; sonra da yardımcılarını ortaya noktaya çağırdı. Yaklaşık 3 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.