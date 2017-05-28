Bursa'nın hocası gözyaşlarıyla istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

"İSTİFA EDİYORUM"

Adnan Örnek yaptığı açıklamada; "Valla aslında oyuna iyi başladık. Emre'nin sakatlığı üzdü. Oyunu tutmak istedik, ilk yarı daha çok geri çekildik. İstenmedik bir skor elde ettik. Sanırım bu takıma bir şok lazım. Gözlerimin yaşlı olması normal: Bu takıma bir şok lazım. Bunu yapacağım. Trabzonspor'u yeneriz ama şok lazım. İstifayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçına çıkmayacağım. Sorumluluk, günah bana ait. Koskoca takımın düşmesini seyredemem. Gerçekten şok lazım. Bu galibiyet için lazım. Görevi bırakacağım." dedi.

