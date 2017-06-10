Bursa'nın vazgeçilmezi Harun Tekin

Bursaspor, geride bıraktığımız sezona, Hamza Hamzaoğlu ile başlarken, tarihinde rekor bir teknik adam değişikliğine gitti ve sezonu beşinci teknik direktörle noktaladı.

Yeşil beyazlılarda, Hamzaoğlundan sonra Tunahan Akdoğan, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, en son olarak ta Mustafa Er görev yaptı.

HARUN TAMAMINDA OYNADI

Sezona baktığımızda 34 maçta görev yapan kaleci Harun Tekin takımın bankosu olurken sahada 3 bin 60 dakika kaldı. Tüm teknik direktörlerin vazgeçemediği bir başka isim Aziz Behich 32 maçta 2 bin 844 dakika görev yaptı. Aziz Behich bir kez sarı kart cezalısı, bir kez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Batalla ise sakatlığı nedeniyle 31 maçta görev yaparken 2 bin 776 dakika sahada kaldı.

FURKAN ÖZÇAL HİÇ OYNAMADI

Bursasporun sezon başında, Serdar Azize karşı Galatasaraydan aldığı futbolcular arasında yer alan Furkan Özçal, sakat olarak geldiği Bursasporda ameliyat ta geçirince sezonu yeşil beyazlı formayı hiçbir resmi maçta giymeden tamamladı. Süper Ligde oynamayan isimler ise Mert Günok, ile kiralık gönderilen stoper Sane oldu. U 21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş ise sadece 6 maçta görev yapabildi.

EN GOLCÜSÜ BATALLA

Bursaspor, geride bıraktığımız sezonda en büyük sıkıntısı golcü konusunda yaşadı. Golcülerin fazla gol atamadığı yeşil beyazlılarda en golcü isim 9 gole ulaşan orta alan oyuncusu kaptan Arjantinli Pablo Martin Batalla oldu. Batallayı Şilili Cristobal Jorquere 6 golle izlerken, Kubilay Kanatsızkuş ise 6 golle katkı koydu. Golcülerden Deniz Yılmaz 4, Sinan Bakış ise 1 gol atti. Polonyaya kiralık gönderilen Tomas Necid ise oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

EN HIRÇINI İSMAİL KONUK

Yeşil beyazlılar, sezonu 75 sarı, 7 kırmızı kart görerek kapatırken, en hırçını ise 7 sarı, 2 kırmızı kart gören yeni transferlerden stoper İsmail Konuk oldu. Onu Fransız ön libero Ricardo Faty 9 sarı, stoper olarak görev yapan Şamil Çinaz 7, Tomas Sivok, Aziz Eratltay, Jorquera 6şar, Ertuğrul Ersoy ise 5 sarı kartla takip etti. Takımda 44 dakika ile en az süre alan isim olan Furkan Soyalp bir kez sarı kart gördü. Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy, Deniz Yılmaz, Erdem Özgenç, Sercan Yıldırım ve Boban Joviç birer kez kırmızı kart gördüler.