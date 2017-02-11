Bursapor taraftarından Ozan Tufan'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi, tribünlerden Ozan Tufan'a büyük tepki vardı.
ISLIKLI PROTESTO
Geçen sezon başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, ısınmaya çıktığında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribüne çağırıldı.
Tribünleri selamlayıp yumruk şov yapan Ozan Tufan bu sırada Bursaspor taraftarının büyük tepkisiyle karşılaştı.
Bursaspor taraftarı Ozan Tufan'ı ıslıklı protesto etti.
TÜM BİLETLER SATILDI
Yeşil-beyazlı ekbiin taraftarları Fenerbahçe ile oynanacak maça yoğun ilgi gösterirken, maç öncesi tüm biletler satıldı.