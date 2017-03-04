Bursaspor 7 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Gaziantepspor, Bursa'da karşı karşıya geldi.

MAÇTAN AYRINTILAR

5. dakikada gelişen konuk takım atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde İsmail Konuk’un eliyle müdahale ettiği kanısına varan hakem Barış Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.



6. dakikada penaltı atışını kullanan Marcinho’nun kalenin sağına yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topu çeldi. Ghilas, önüne düşen topu altıpas içerisinde bulunan Marcinho’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



7. dakikada Bursaspor’un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun ortasında Gaziantepspor savunma oyuncularından seken topa kale önünde Faty kafa ile vurdu. Kaleci Victor’dan dönen topu ale direği önünde bekleyen İsmail Konuk filelere gönderdi: 1-1.



19. dakikada konuk ekipte Ghilas’ın sağ kanattan yaptığı ortada, topla arka direkte buluşan Sefa Yılmaz’ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin kaleye giden meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.



31. dakikada ev sahibi ekibin Gaziantepspor ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



34. dakikada Batalla’nın ara pasıyla Gaziantepspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onur Atasayar’ın sert vuruşunda, kaleci Victor’un ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

55'te Nabil Ghilas'ın sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Sefa Yılmaz'ın gelişine yerden çektiği şut kaleci Harun Tekin'de kaldı.



69'da savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Sefa Yılmaz'ın çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



78'de Bursaspor yarı alanının ortalarında Sefa Yılmaz'a arkadan sert müdahalede bulunan Cristobal Jorquera, sarı kart gördü. Tomas Sivok'un ardından Cristobal Jorquera da gördüğü bu sarı kartla cezalı durumuna düştü.

90+3'TE GELEN GOL

Batalla'nın penaltısını kaleci Victor kurtardı ancak seken topu Joshua John tamamladı ve müthiş bir takipçilikle takımına 3 puanı kazandırdı.