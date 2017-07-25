Bursaspor Arjantinli Tino Costa'yı istiyor

Mevcut kadroya en az 4 nokta atışı takviye yapacak olan Bursaspor, çalışmaları hızlandırdı.

Uzun süredir Real Betis forması giyen Jonas Martins ile görüşen Timsah, transferi bir türlü noktalayamayınca rotayı Arjantin’e çevirdi.

BURSA TEMASLARA BAŞLADI

Gündemde yıldız ve oldukça kariyerli bir isim var: Tino Costa. Valencia, Fiorentina gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen 32 yaşındaki ön libero konusunda teknik direktör Le Guen olumlu rapor verirken, temasa geçildi.

1 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

San Lorenzo forması ile 2017’de 7 maça çıkan Tino Costa, orta sahanın merkezinde iki yönlü olarak görev yapıyor.

Arjantin kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Tino Costa için Bursaspor bonservis bedeli olarak yaklaşık 1 milyon Euro’yu gözden çıkarttı.