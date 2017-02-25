Bursaspor Başkanı Ali Ay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Bursaspor Başkanı Ali Ay, dün yaşanan olayların ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

Ali Ay, "3 haftadır olanlara sakin yaklaştık ama artık bu işin şakası yok. Bursaspor'un maçlarında görev yapacak hakamler bundan sonra daha dikkatli olacak. Kmse merak etmesin. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Tarafar elbette üzülecek, protesto hakkını kullanacak. Ancak bu işin içinde birbirine girmek yok. Bursaspor armasını taşıyan herkes bu şehrin onurudur" dedi.

HARUN RAPOR ALDI

Kaleci Harun'un rapor aldığını söyleyen Ali Ay, "Gördünüz mü durumunu? Hepimizin sevdiği milli oyuncumuz. Harun bu sene tepki alacak oyuncu mudur? Yönetim Kurulu ve futbol yapılanmasında bazı değişiklik kararları aldık. Bunu şimdi değil, yarın açıklayacağız. Bursaspor taraftarı ile var. Bunu hiçkimse unutmasın. Dün Orhangazi'de 11 kişi alındı. Sonradan salmışlar ama biz yönetim, hocalarımız ve futbolcularımız olarak şikayette bulunduk. 11 kişiyi bugün yarın tekrar alacaklar. Sadece Harun değil, bir kaç futbolcumuz da var. Battala'da fazla birşey yok" dedi.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Saldırganların konuşmak için içeriye girmek istediğini ifade eden Al, Ay, "Kapıyı açmışlar. Buradaki en büyük hata kapının açılması. Önce küfür etmişler. Küfür edince kaleci Harun dayanamamış ve sonra kavga çıkmış. Ben yazıklar olsun diyorum. Burdan da şunu söylüyorum. Bu yapılanların arkasını alacağım. Kesinlikle peşini bırakmayacağız" dedi.

Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Ali Ay, "Bu işin üstünden geleceğim. Böyle taraftarlık olmaz olsun. Bıçağı otobüste düşürmüşler. Pazartesi kameralardan incelenecek. Otobüsteki bıçak benim bıçağım değil arkadaşlar. Şampiyonluk için göreve gelmedim. Kulüp batmak üzereydi bana 1 veya 2 sene imkan verin, kulübü ayağa kaldıralım dedim. Öz eleştiride yapıyorum. Daha çok ben mali konulara eğildim. Arsalar alıyoruz" dedi.