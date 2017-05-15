Bursaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

Bursaspor-Beşiktaş maçında tribünlerde kavga çıktı, polis olaylara müdahale ederken, iki grup arasındaki mesafeyi de artırdı.

Fenerbahçe, Taison transferinde oyuncuyu ve kulübü Shakhtar'ı ikna etmeye yaklaştı. Sarı lacivertliler maddi konularda anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçeli Van der Wiel'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit Akbulut, Hollandalı futbolcuya cevap verdi.

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında kendisi için edilen küfürler hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Gurur duyuyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

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Aykut Kocaman'ın Lens raporu

Aykut Kocaman'ın Lens için yönetime "İyi ama çok özel değil" şeklinde rapor sunduğu öğrenildi.