Bursaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
İlk yarı sonucu: Bursaspor 0-0 Beşiktaş
40' Marcelo'nun kafasında seken top savunmanın arkasına sarkan Aboubakar'da kaldı. Aboubakar kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
35' Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu.
30' Siyah-beyazlılar gole yaklaştı. Frikikte topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
25' Bu dakikalarda Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Bursaspor ise kontra atak arıyor.
18' Beşiktaş, oyun kurmakta zorlanıyor, Bursasporlu futbolcular yoğun pres uyguluyor.
11' Bursasporlu oyuncular Beşiktaş'a önde baskı yapıyor. Siyah-beyazlılar bu dakikalarda uzun toplarla rakip sahaya gitmeye çalışıyor.
5' Mücadele tempolu başadı. İki takım da orta alanda birbirine baskı yapıyor.
1' Kritik mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor deplasmanına çıkıyor.
Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Bursaspor: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar