Bursaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Bursaspor başladı.
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Geçtiğimiz hafta ligde Kayserispor'a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, Bursaspor'u deplasmanda mağlup ederek moral depolamak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow