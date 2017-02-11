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Bursaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Bursaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
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1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Bursaspor başladı.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Geçtiğimiz hafta ligde Kayserispor'a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertliler, Bursaspor'u deplasmanda mağlup ederek moral depolamak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow

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