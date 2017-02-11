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Bursaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Bursaspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Harun, Jovic, Ertuğrul Ersoy, Sivok, Aziz Behich, Merter, Şamil, Deniz Yılmaz, Batalla, Del Valle, Kubilay Kanatsızkuş

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Lens, Sow, Fernandao

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