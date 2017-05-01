Bursaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

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45' GOL... Bursaspor 0-2 Galatasaray (Bruma)
36' Sabri'nin orta sahadan sol kanatta ileri doğru kaçan Podolski'ye gönderdiği muhteşem pasa gelişine vuran Podolski çerçeveyi bulamadı.
31' Galatasaray'ın sol kanattan getirip içeri ortaladığı topa iyi yükselerek vuran Podolski'nin şutu auta gitti.
26' Bruma getirdiği topla ceza sahasına girip şutunu çekti savunmadan döndü. Seken topu alan Sabri sol ayağıyla çok sert vurdu, kaleci çizgiden çıkardı.
20' Oyunun bu bölümünde sarı-kırmızılılar topla daha fazla oynayan taraf, Bursaspor oyun kurmakta zorlanıyor.
14' Galatasaray golden sonra oyunu iyice rakip sahaya yıktı. Sarı-kırmızılılar kanatlardan gelerek pozisyon arıyor.
7' Golün santrasında kaptığı topla ilerleyen Yasin, ceza sahasına girerken kalesinden açılan Harun'un üzerinden aşırtma gönderdiği topu Aziz Behich çizgiden çıkardı.
5' GOL... Bursaspor 0-1 Galatasaray (Bruma)
Bruma sol kanattan aldığı topla ceza sahasına çalımlarla girdi, Bruma'nın şutu Ertuğrul'un ayağına çarparak kaleci Harun'u yanılttı ve top ağlarla buluştu.
1' Mücadele Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye kaybeden sar-kırmızılılar, Avrupa şansını devam ettirmek için Bursaspor deplasmanında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Bursaspor: Harun, Mert, Ertuğrul, Şamil Çinaz, Aziz Behiç, Merter, Onur, Faty, John, Batalla, Stancu