Bursaspor kafilesine taraftarlardan bıçaklı saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğradı.

KALECİ HARUN'UN YÜZÜNDE MORLUKLAR VAR

Olayda bazı futbolcular darp edilirken, Harun Tekin'in ise yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi. Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın bazı futbolcularının darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alını. Tüm futbolcular, saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu.