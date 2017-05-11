Bursaspor maçı öncesi Atiba'dan güzel haber geldi

Beşiktaş Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

ATİBA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İki haftadır sakat olan Atiba'nın takımla beraber antrenmanın tamamında yer alması teknik heyeti sevindiren gelişme oldu.

Hafif sakatlıkları bulunan Demba Ba ve Atınç ta takımla çalışırken, Tolgay Arslan bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışması yaptı.

Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda bire bir ve ikiye iki mücadele çalışmasının ardından dört ayrı takım halinde yapılan minik kale maçlar ile sona erdi.

Beşiktaş Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.