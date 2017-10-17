Bursaspor Osmanlı'yı 3 golle geçti

Süper Lig 8. hafta kapanış maçında Bursaspor evinde Osmanlıspor'u konuk etti.

Dakikalar 7'yi gösterirken Numan Çüruksu'nun ceza sahası içinde Titi'yi düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Pablo Batalla'nın şutuna kaleci Karcemarskas geçit vermedi.

BURSASPOR GERİDEN GELDİ KAZANDI

Mücadelede eşitliği bozan 23. dakikada Osmanlıspor oldu. Josue'nin uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza alanı içine girdiği anda son çizgiden ortasını yaptı. Souleymane Doukara, altıpas içinde sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Bursaspor'un rakibine cevabı gecikmedi ve 30. dakikada maça eşitlik geldi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Cristobal Jorquera'nın ortasında Mikel Agu kafayla topu kale sahası içine indirdi. Bogdan Stancu, müsait durumda sağ ayağıyla vuruşunu yaparak skoru 1-1' getirdi.

Beraberlik golünün ardından ataklarını sıklaştıran Bursaspor bu kez öne geçmeyi başardı. 38. dakikada Mikel Agu, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla takımını öne taşıdı.

İkinci yarıda taraflar daha sakin bir oyun ortaya koyarken Bursaspor 62. dakikada 10 kişi kaldı. Bir kişi eksik kalan Bursaspor'un baskı yemesi beklenirken Osmanlıspor kalesinde bir gol daha bularak iyice rahatladı. 75'te Aziz Behich'in ceza alanı sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta üst direğin altına çarpan top ağlarla buluştu.

Son düdükle birlikte Bursaspor eksik tamamladığı maçta Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar iki haftanın ardından puanla tanışırken, başkent ekibi 8 haftada 6. yenilgisini aldı.