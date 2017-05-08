Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı

Bursaspor'un Çaykur Rizespor'a farklı yenilgisinin ardından, takım otobüsü bir kısım taraftar tarafından Yenişehir Havalimanı çıkışında taşlı saldırıya uğradı.
OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI
Otobüsün ön camı kırılırken, futbolculardan ve teknik heyetten yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi edinildi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan takım otobüsü Bursa'ya doğru hareket ederken, Yenişehir-Bilecik karayolu güvenlik nedeniyle uzun süre kapatıldı. Takım Özlüce tesislerine yoğun güvenlik önlemleri altında gidiyor