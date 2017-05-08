Ensonhaber.com'a dön

Bursaspor otobüsüne taşlı saldırı

Çaukur Rizespor'a 6-0 mağlun olan Bursaspor, Yenişehir Havalimanı'nda protestolarla karşılandı.

Yorum Yap

Bursaspor'un Çaykur Rizespor'a farklı yenilgisinin ardından, takım otobüsü bir kısım taraftar tarafından Yenişehir Havalimanı çıkışında taşlı saldırıya uğradı.

OTOBÜSÜN CAMI KIRILDI

Otobüsün ön camı kırılırken, futbolculardan ve teknik heyetten yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi edinildi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında havalimanından ayrılan takım otobüsü Bursa'ya doğru hareket ederken, Yenişehir-Bilecik karayolu güvenlik nedeniyle uzun süre kapatıldı. Takım Özlüce tesislerine yoğun güvenlik önlemleri altında gidiyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM