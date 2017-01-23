Bursaspor Prosinecki ile anlaşmaya vardı

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni hocasını buldu.

2.5 YILLIK ANLAŞMAYA VARDILAR

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan Prosinecki ile bugün bir görüşme gerçekleştiren Bursaspor yönetimi tecrübeli teknik adam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Daha önce Türkiye'de Kayserispor'u çalıştıran Prosinecki'nin önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.