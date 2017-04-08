Bursaspor taraftarı Ertuğrul'u ağlattı

Bursaspor'un Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenmesi büyük bir sevinç yaratırken, taraftarların genç futbolcu Ertuğrul'a gösterdiği tepki takım arkadaşlarını da üzdü.

İÇERİ GİRİP AĞLAMIŞ

Maç sonu açıklamalarda bulunan kaleci Harun Tekin, ''Öncelikle maçı kazandığımız için çok mutluyuz. takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Çok iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Bana pozisyon gelmedi. Yere bile yatmadan maçı bitirdim. Bu çok önemli maçı kazandığımız için mutluyuz. Ertuğrul'a yönelik tepkiler beni üzdü. Sonuçta 20 yaşında genç oyuncu. Tepki olunca üzüldüğünü gördüm. İçeri girip ağlamış. Bunu duyduğumda hemen onu çağırdım; teselli etmem ve birbirimize sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyordu. Biz bir takımız. Takım içerisinde kötü niyetli insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler olabilir. Son 2 hafta iyi mücadele ediyoruz. Konya maçında da ufak tefek hatalarla kaybetmiştik. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum.'' dedi.