Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de evinde Galatasaray'a 5-0 yenilen Bursaspor'da Teknik Direktörü Mutlu Topçu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Geçen hafta Akhisar Belediyespor karşısında alınan farklı yenilginin ardından futbolcularından Galatasaray karşısında bir reaksiyon beklediğini dile getiren Topçu, istediklerini elde edemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"YENİ HOCAYA KİMSE SALLAMASIN"

"Göreve geldiğimizde transferin bitmesine kısa bir süre vardı. Bir-iki oyuncuya ihtiyacımız vardı ama olmadı. Buraya gelen hocalara bakın, kimler gelmiş. Ertuğrul (Sağlam) hoca geldi, şampiyon yaptı, nasıl gitti, biliyorsunuz. Ben kendime düşeni yaptım, bıraktım. Burada bırakmak acı veriyor. Keşke bana 'dur' deseler ama hocanın gitmesinden başka yapacak bir şey yok. Bu sene zaten bitti. Bir başka hoca gelince hocaya kimse sallamasın. Bu sene bitti zaten. Kurtarılacak koca bir sezon var. Bir tane Bursaspor var. Böyle bir şehir, böyle bir takım yok. Çok iyi niyetli bir başkan var. O da gelinen noktada gerekli tecrübeyi edinmiştir. O da gerekli şeyleri gelecek sezon yapacaktır. Sallamakla bir şey olmuyor. Sabah geliyor, akşama kadar orada. Bütün mal varlığını Bursaspor'a adamış."

"SON 2 MAÇ BENİ ÇOK YARALADI"

Bütün sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son iki haftalık periyot bizi tamamen dibe vurdurdu. Yani 5 sene antrenörlük hayatımda şampiyonluklar yaşadım, Avrupa kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gittim ama son 2 maç beni çok derinden yaraladı. Konuşacak, bahsedecek çok şey var. Ne camiayı ne de futbol takımını zor duruma sokmama adına bu takımın teknik direktörü olarak sorumluluğu üzerime alıyorum. Şunu söylemek istiyorum, futbolcuların bir an önce kendilerine gelmesi lazım."

"ALTYAPIDA NİJERYALI OLMASI SAÇMALIK"

Altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Topçu, "Bizim altyapıda Nijeryalı var. Bu ne saçmalık. İnsan kendi memleketi olunca yutuyorsun, konuşamıyorsun. Bir tane oyuncumuz yok. 19 Yaş Altı'ndan çağırıyoruz. Kısa vadede başarı elde etmek için Nijeryalılara ihtiyaç var. Uzun vadede başarı elde etmek için Türklere ihtiyaç var." şeklinde konuştu.