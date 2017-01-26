Bursaspor Zico'yu istiyor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü.

AZERBAYCAN'DAN İZİN ÇIKMADI

Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.

YENİ HEDEF ZİCO

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, “Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak” derken Yeşil-Beyazlılar’ın yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Artur Zico olduğu belirlendi.

F.BAHÇE'DE BİR İLKE İMZA ATTI

Deneyimli futbol adamı 2006-07 seazonunda Fenerbahçe ile anlaşma imzalamıştı. Geldiği sene Sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşan Artur Zico, kulüp tarinde de bir ilke imza atarak 2007-08 sezonunda Fenerbahçeye Şampiyonlar Lig'inde çeyrek final oynattı.