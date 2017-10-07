Bursaspor'a Onur ve Batalla'dan kötü haber

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yoğun tempo ile sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

ANTRENMAN 1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6 minyatür kale ile dar alanda amaca yönelik oyun oynayan yeşil beyazlı ekip antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

ONUR'UN KABURGASINDA KIRIK VAR

Sakatlıkları bulunan Pablo Batalla, Deniz Yılmaz ve Barış Yardımcı takımdan ayrı fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde çalıştı.

Cuma günü yapılan antrenmanda Kofi Atta ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Onur Atasayar'ın tedavisine başlandı.