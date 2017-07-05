Bursaspor'a Süper Lig'den talip çıktı

Titi ve Barış Yardımcı’ya imza attıran Bursaspor, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısıyla görüşmelerini sürdürüyor.

HAKAN BALTA DA OLUMLU BAKIYOR

Teknik direktör Le Guen’in çok yönlü bir defans oyuncusu istemesi sonrası yönetimin gündemine aldığı Hakan Balta, Timsah’a yeşil ışık yaktı.

Tarafların bu hafta bir görüşme yaparak anlaşması bekleniyor. Yeşil-Beyazlılar, listedeki bir diğer isim olan Arjantinli Matias Fernandez’in transferinde de önemli yol katetti.

Başarılı orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Bursa’ya gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.