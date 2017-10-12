Bursaspor'da Badu 3 hafta yok

Bursaspor'un sezon başında İtalya’nın Udinese takımından transfer ettiği Emmanuel Badu, antrenmanda girdiği ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlanmıştı.

BADU'NUN DURUMU BELLİ OLDU

Sahayı koltuk değnekleriyle terk eden Badu, son idmana çıkamadı. Kontrolleri yapılan Ganalı futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Badu, Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 1 gol-1 asistle oynamıştı. Öte yandan Bursaspor'da Bilal Kısa ve Joshua john'un sakatlığı sürerken, tamamen iyileşen Batalla ise takımla çalışmalara başladı