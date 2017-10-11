Bursaspor'da gündem Fernandao

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe forması giyen eski Brezilyalı golcüleri Fernandao'yu yeniden kadrolarında görmek istediklerini, bu çerçevede ara transfer döneminde girişimde bulunabileceklerini söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Brezilyalı golcü Fernandao için vatandaşı Titi aracılığıyla transfer teklifinde bulunulduğuna dair bazı haberlerin yer aldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BURSASPOR'DA OYNAMASINI İSTERİM

Fernandao'nun daha önce de gündemlerine geldiğini ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bırakmak istemediğini aktaran Ay, "Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir." dedi.