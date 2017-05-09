Bursaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a 6-0 kaybeden Bursaspor'da yönetim kurulu toplandı.

İKİ KADRO DIŞI

Bursaspor Yönetim Kurulu'nun, Özlüce Tesisleri´nde yaptığı haftalık toplantısında olağanüstü kongre kararı çıkmazken, Deniz Yılmaz ve Del Valle kadro dışı bırakıldı.

Toplantı sonrası Bursaspor TV´ye açıklama yapan başkan Ali Ay, "Ben başkan olarak herkesten daha fazla üzülüyorum. Ancak aklı selim içinde hareket etmek zorundayız. Sezonun bitmesine 4 hafta daha var. Maalesef son 3 maçta ağır yenilgiler almış olsak da kalan maçları da bu kadroyla oynayacağız. O halde gelin bu maçları kazanmak için hepimiz ne gerekiyorsa yapalım." dedi.

İtidalli hareket etmek gerektiğini ifade eden Ali Ay, sözlerine "Bağırmakla, çağırmakla, istifa etmekle hiçbir şeyi çözemeyiz. Allah’ın izniyle bu sezonu bitirelim, sonra ne olması gerektiğine hep birlikte karar verelim. Ben koltuk meraklısı değilim. Ortalık yangın yerine dönsün ama ben başkan kalayım diye bir sevdam da yok. Bu yaşanan gelişmeler, bu skorlar benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Benim bir sorumluluğum var. Sadece 4 hafta sabır istiyorum. 4 hafta sonra gereken neyse yapılacak. Deniz Yılmaz ile Del Valle kadro dışı bırakılmıştır. Bazı arkadaşlar için de kadro dışı talebinde bulunuldu. Ancak biz iki kadro dışını yeterli bulduk." ifadeleriyle devam etti.