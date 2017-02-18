Bursaspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Deniz Yılmaz ve Sercan Yıldırım kadro dışı bırakıldı. Oyunculara para cezası verildi.

Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcularımızdan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mutlu Topçu'nun kararıyla kadro dışı bırakılmışlardır. Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz’a ayrıca para cezası da uygulanacaktır.

Şu ana kadar sergiledikleri performansları nedeniyle gelecek planımız içinde yer alması mümkün görünmeyen bazı oyuncularımız ile ilgili değerlendirmelerimiz de devam etmektedir."



