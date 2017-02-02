Bursaspor’da Mutlu Topçu startı verdi

Başakşehir ile yapılan karşılaşmanın ardından iki gün izin yapan Bursaspor’da, hazırlıklar bugün akşam saatlerinde yapılan antrenman ile başladı.

TOPÇU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Spor Toto Süper Ligin 20'nci haftasında sahasında lig dördüncüsü Fenerbahçe ile 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Bursaspor, yeni teknik direktörü Mutlu Topçu ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Mutlu Topçu, saha içerisinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı ve antrenmanın startını verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Mutlu Topçu, “Çalışmaların startını bugün verdik. Antrenman öncesi futbolcularımızla 15 dakika süren bir toplantı yaparak, camiamızın beklentilerini anlattık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçımız var. Bu maç futbolcuların yeniden moral kazanabilmesi için iyi bir başlangıç olacaktır” dedi.

FUTBOLCULARA İNANIYORUM

Futbolculara inandığını belirten Mutlu Topçu, “Futbolcularımız son maçlarda başarısız sonuçlar almasına karşın ilk yarıda 27 puan topladılar. Öncelikle hedefimiz futbolcularımızın bireysel performansını, oyunlarını geliştirmek istiyoruz. Biz, takım olarak kendi alanına çekilip rakip takımın neler yapacağını beklemeyeceğiz. Top rakipteyken önde baskı yapmak istiyoruz. Bunu da başarmak için çalışacağız” dedi.



