Bursaspor'da Prosinecki sesleri

beIN Sports'a konuşan Ali Ay, gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

YABANCI HOCA İSTİYORUZ

Ali Ay, "Yeni teknik direktör için çalışmalarımız sürüyor. Henüz biten bir şey yok. Prosinecki de görüştüğümüz isimler arasında. Yönetim olarak yabancı hoca istiyoruz." dedi.

Yeni bir takım kurmanın planlarını yaptıklarını söyleyen Ay, "Geçen sezonu yaşanmamış sayıyorum. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bir daha bu duruma düşmemek için arkadaşlarla el birliğinde çalışmalar yapıyoruz. En az 7-8 tane transfer düşünüyoruz. Bu sene biraz kesenin ağzını açacağız." ifadelerini kullandı.