Bursaspor'dan Aatıf'ı istiyoruz açıklaması

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe için dün Konyaspor'dan teklif geldiği haberleri daha gündemdeyken bugün de Bursaspor Başkanı oyuncuyu kadrolarında görmek istediklerini söyledi.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Faslı kanat ve forvet oyuncusu Aatıf Chahechouhe'yu transfer ederek kadrolarını güçlendirmek istiyor.

AZİZ YILDIRIM VE ADVOCAAT GÖRÜŞECEK

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den Chahechouhe ile ilgilendiklerini anlatarak, "Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak Aatıf'ı kiralık olarak kadromuza katmak istediğimizi söyledim. Aziz başkan, bir yurt dışı programı olduğunu, dönüşte konuyu teknik direktörleri Dick Advocaat ile görüşerek bu oyuncuyla ilgili kararı vereceklerini bana iletti." dedi.

TEKLİFİMİZİ SUNDUK

Ay, Yıldırım'ın, Aatıf Chahechouhe'yu kendilerinin dışında Türkiye'den birkaç kulübün daha istediğini ilettiğini de belirterek, "Biz teklifimizi sunduk. Aziz başkandan gelecek yanıtı bekliyoruz. Aatıf Chahechouhe'nun dışında transferini düşündüğümüz başka oyuncular da var. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.