Bursaspor'dan Fernandao atağı

Bu sezon aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Bursaspor'un taraftarla barışma projesi ortaya çıktı: Fernandao...
Şenol Güneş dönemindeki Bursaspor’da attığı 23 golle yıldızını parlatıp krallık tacını takan Brezilyalı forvet, Fenerbahçe’de ise yaşadığı üst üste sakatlıklarla bir türlü beklenen istikrarı yakalayamadı.
FERNANDAO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Yeşil-Beyazlı yönetimin şu an ülkesinde tedavi gören oyuncuyla görüşüp yeniden takıma kazandırmak için temasa geçtiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Fernandao, ‘Tamam’ derse Bursaspor, Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.