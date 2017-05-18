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Bursaspor'dan Fernandao atağı

Kötü günler geçiren Bursaspor'da yönetim, taraftarla barışmak için Fenerbahçe'ye sattığı Fernandao'yu geri almayı planlıyor.

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Bursaspor'dan Fernandao atağı

Bu sezon aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Bursaspor'un taraftarla barışma projesi ortaya çıktı: Fernandao...

Şenol Güneş dönemindeki Bursaspor’da attığı 23 golle yıldızını parlatıp krallık tacını takan Brezilyalı forvet, Fenerbahçe’de ise yaşadığı üst üste sakatlıklarla bir türlü beklenen istikrarı yakalayamadı.

FERNANDAO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Yeşil-Beyazlı yönetimin şu an ülkesinde tedavi gören oyuncuyla görüşüp yeniden takıma kazandırmak için temasa geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Fernandao, ‘Tamam’ derse Bursaspor, Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

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