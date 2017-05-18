Bursaspor'dan Fernandao atağı

4.5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel'in, Floyd'dan parasını geri istediği ancak alamadığı ortaya çıktı.

Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği kupa maçında Konyalı taraftarların yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında kendisi için edilen küfürler hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Gurur duyuyorum" dedi.

Fatih Terim'in kadroya katmak için uğraştığı Kerem Demirbay, son dakikada Almanya Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyledi.

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Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE

Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.