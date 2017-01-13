Bursaspor'dan hakemlere tepki

Bursaspor, sahasında bu sezon ilk yenilgisini 45 dakikada 10 kişi oynayan Trabzonspor karşısında alırken, yeşil beyazlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı.

"SONUCU HAKEM BELİRLEDİ"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun hakem tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle maç sonu toplantısına yardımcı antrenör Fuat Burak katıldı. Burak, "Bugün iyi bir takıma kaybettik. Kazanmak için çıktık. İstediğimizi maalesef yapamadık. Kötü goller yedik. Zeminde oyunu olumsuz etkiledi. Yediğimiz ikinci golde çok net fauller vardı. Maalesef hakem bunları vermedi. Hakemler istedikleri gibi düdük çalıyorlar. İkinci golde üst üste iki net faul verilmeyince tepki oldu. Maçı taraflı yönettiğini düşünüyoruz. Trabzonspor, topun arkasına geçip iyi savunma yaptı. Zemin kötüydü. Hızlı pas yapamadık. Bunun için kaybettik. Trabzonspor'u kutluyoruz" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fuat Burak, "Yeniler bugün ilk antrenmanı yaptı. Birkaç transfer daha var. Bu hafta bitecek. Biz hedefimizden şaşmadık. İlk beş ve Avrupa hedefimizden uzaklaşmadık. Biz bugün sadece maç kaybettik. Bundan sonra daha iyi takım olacağız. Geniş kadro ile hamleler yapabileceğiz. Bursa'da iyi oynayıp kazanmak gerekiyor. Tepkiler sonuca olduğunu düşünüyorum. Kazanamadık ama kötü de oynamadık. Belli kesim destek veriyor. Bazıları bizi kabullenmiş değil. Elimizden geleni yapıp katkı koymaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik olursa daha iyi Bursaspor olacak. Bütün taraftarlarımızın yüzünü sezon sonu güldürmüş olacağız" diye cevapladı.