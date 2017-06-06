Bursaspor'dan prim açıklaması

Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden Trabzonspor maçıyla ilgili prim açıklaması yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Trabzonspor karşılaşmasının galibiyet primlerine ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve iddialar tümüyle yalan ve maksatlıdır. Oyuncu grubunun talebi olmamasına karşın, Bursalılık aidiyeti ile bu kritik karşılaşma öncesinde motivasyon unsuru olarak BTSO yönetimi tarafından karşılanan galibiyet primleri, kadrodaki oyuncular için 100'er bin lira olarak belirlenmiş ve futbolcularımız dışında bu primden personelimize kesinlikle ayrıca bir ödeme yapılmamıştır."