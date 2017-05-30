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Bursaspor'dan Sergen'e 1 maçlık teklif

Aldığı mağlubiyetlerle bir anda küme düşme hattına giren Bursaspor Yönetimi, Gençlerbirliği maçının ardından acilen toplandı.

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Bursaspor'dan Sergen'e 1 maçlık teklif

Adnan Örnek’in istifasını kabul eden Yeşil-Beyazlılar, hoca arayışlarına başladı. Listede birçok isim var. Ancak yönetim kurulunda hoca konusunda ortak görüşün, daha önce Kayserispor’da çalışan Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

1 MAÇLIK TEKLİF

Gaziantepspor, Sivasspor gibi takımları alıp, sıkıntılı bölgeden çıkarmayı başaran Yalçın’a 1 maçlık teklif yapılacağı öğrenildi. Dün akşam 19.00’da Trabzon maçının hazırlıklarına başlayan futbolcuların başında Tunahan Akdoğan idmana çıkarken zorlu deplasmana yeni hocayla gidileceği bildirildi.

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