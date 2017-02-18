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Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Deplasmanda Kayserispor'a yenilen Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında tepkiyle karşılaştı.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan golcü oyuncu Deniz Yılmaz, eleştirilerin odak noktasındaki isim olurken, deneyimli oyuncu Bursa Yenişehir Havaalanında ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

"BURSA'YI TERK ET"

Havaalanına gelen Necmi Ayıldız isimli bir taraftar, Deniz’in önünü keserek, “Sen Bursaspor’u hak etmiyorsun, gideceksin. Gideceksin Bursaspor’dan. Ne hakkın var senin Bursaspor’u perişan etmeye. Bursa’yı terk et. Yakışmıyor sana Bursaspor forması. Bir daha giyme Bursaspor formasını” diye tepki gösterdi.

Yeşil-beyazlı taraftarları Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ile Teknik Direktör Mutlu Topçu, sakinleştirmeye çalıştı.

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