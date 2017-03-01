Bursasporlu taraftarların oyunculara saldırdıkları an

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan Bursasporlu futbolcular, dönüş yolunda taraftarların saldırısına uğramıştı.

Osmangazi Köprüsü çıkışında takım otobüsünün gişelerde durmasını fırsat bilen bir grup taraftar, araçlarından inerek takım otobüsünün içerisine girdi.

HARUN TEKİN DAYAK YEMİŞTİ

Ellerinde bıçak ve sopalarla otobüse giren taraftarlar, futbolculara saldırmaya başladı. Takımın bazı futbolcularının darp edildiği olayda, milli kaleci Harun Tekin'in de yüzünde morlukların olduğu bildirildi.

Bursasporlu taraftarların oyunculara saldırdığı anlar - İZLE

SERBEST BIRAKILDILAR

Futbolcular ve kulüp personeli tarafından güçlükle otobüsten çıkarılan taraftarlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmışlardı.