Bursaspor’un yeni sezon formaları tanıtıldı

Bursa Büyükşehir Stadı Otoparkı’nda yapılan tanıtım törenine Başkan Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Bursa Store Sorumlusu Osman Dinsever ve çok sayıda yönetici katıldı.

Yeşil beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği tanıtımda önce mankenlerin, ardından miniklerin forma ve malzemeleri tanıtıldı.

Ardından yeşil beyazlı futbolcular, Pablo Martin Batalla, Cristobal Jorquera, Ozan Can Kökçü, Mert Örnek, Titi, Kubilay Kanatsızkuş ve kaleci Muhammed Şengezer maç formalarını tanıttı.

Bursaspor Kaptanı Batalla’nın tanıtımını yaptığı yeni kamuflaj forma izleyenlerden en çok alkış alan ürün oldu.





