Bütün takımı çalımlayan futbolcu finali yapamadı - İZLE

İngiltere 1. Ligi'nde Rochdale ile Charlton Athletic'i karşı karşıya getiren maçta uzun süre unutulmayacak bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi Rochdale ile Charlton Athletic arasında oynanan ve 3-3 sona eren lig maçı nefesleri kesti ancak maçın önüne geçen Stephy Mavididi'nin girdiği pozisyon oldu.

BÜTÜN TAKIMI ÇALIMLADI SONUNU GETİREMEDİ

Son 25 dakikada oyuna dahil olan 18'lik genç oyuncu Stephy Mavididi, Rochdale'in kullandığı serbest vuruş sonrası kendi ceza sahası üzerinde kaptığı topla rakip oyuncuları çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı, Mavididi efsane olacak bu pozisyonda finali yapamadı ve topu kalecinin üzerine vurdu.

Bütün takımı çalımlayan futbolcu finali yapamadı VİDEO