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Büyüklerin belalısı Cengiz Ünder

4 gün içinde F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Cengiz Ünder, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Büyüklerin belalısı Cengiz Ünder

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı farklı yendiği maça damga vuran isim yine Cengiz Ünder oldu...

F.BAHÇE'YE 2 BEŞİKTAŞ'A 3 GOL

Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu daha 4 gün önce takımının kupada F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmada attığı 2 golle klasını konuşturmuştu.

Dün de Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Cengiz maçın yıldızı oldu. İlk yarıda Arena’da oynanan maçta da Kartal’ı boş geçmeyen genç yıldızın böylece Süper Lig’de en çok gol attığı takım Beşiktaş oldu. 

LİGDE 7 GOLÜ VAR 

Bu sezon toplam 37 resmi maçta forma giyen Cengiz Ünder, takımına da hatrı sayılır bir katkı sağladı.

Ligde 7 gol, 5 asist; kupada 2 gol, 2 asist ve Avrupa’da 1 asistle oynayan genç yetenek toplamda 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkı sağladı.

Cengiz Ünder aynı zamanda gelecek için A Milli Takım’ın değişmez ismi olacağını da gösterdi.

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