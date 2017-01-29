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Caceres Fiorentina ile anlaşıyor

Trabzonspor'un son anda transferinden vazgeçtiği Martin Caceres'in Fiorentina ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Caceres Fiorentina ile anlaşıyor

İtalya basını,  Martin Caceres ile Fiorentina'nın prensipte anlaştığını ve imzaların atılmasının an meselesi olduğunu yazdı. 

Trabzonspor'un Türkiye'ye getirdiği ve transferinden vazgeçtiği Martin Caceres'in pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve Fiorentina forması giyeceği ileri sürüldü. 

Fiorentina'nın Uruguaylı savunma oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme önerdiği ve Caceres'in kabul ettiği kaydedildi.

USTA'NIN CACERES SÖZLERİ 

"Tek başıma karar verseydim Caceres'i alırdım. Garanti paraya değil oynayacağı maç başına anlaşmıştım. Caceres, Trabzonspor için Avrupa'da önemli bir elçi olacaktı. Trabzonspor'a sezon sonunda büyük isimlere ihtiyaç olacak. Caceres bunun için önemli olacaktı."

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