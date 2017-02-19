Çağla Büyükakçay'dan erken veda

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, dünya klasmanında 82'ncilikte bulunan Çağla Büyükakçay ile dünya 62 numarası Golubic karşılaştı.
ÇAĞLA İLK TURU GEÇEMEDİ
Milli tenisçi, 2 saat 44 dakika süren mücadelede Golubic'e 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek tek kadınlarda ilk turu geçemedi.
Turnuvaya çift kadınlarda devam edecek Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, ilk turda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'nın karşısına çıkacak.