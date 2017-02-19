Çağla Büyükakçay'dan erken veda

1 Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı Spor Toto Süper'de 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

2 Kadıköy'de kırmızı mont giyen kameramana tepki Fenerbahçe taraftarları, yayıncı kuruluştan bir kameramana kırmızı mont giydiği için tepki gösterdi.

3 F.Bahçe'nın maçı varken Alper gezmelerde Cezalı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Alper Potuk, takımının maçını takip etmek yerine gezmeyi tercih etti.

4 Hocaların futbolculuk dönemleri Fatih Terim'den Jose Mourinho'ya kadar birçok ünlü teknik adamın futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sizler için derledik...

5 Topu kurtarmak istedi suratını direğe çarptı - İZLE Adeleide forması giyen John Hall, Newcastle Jets ile oynadıkları maçta kafasını direğe çarpmak pahasına kalesine gelen topu çıkarttı.

6 Şenol Güneş'ten Tolgay'a fırça Şenol Güneş, ilk 11'de başladığı maçlarda beklentileri bir türlü karşılayamayan Tolgay Arslan'ı sert bir dille eleştirdi.

7 Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu söyledi.

8 Nijeryalı futbolcu lisansı çıkmayınca ayakkabıcı oldu Manisa'daki Horozköy Gençlik İhtisasspor Kulübü'ne transfer olan Nijeryalı futbolcu Simon, lisansı çıkmayınca ayakkabıcılık yapmaya başladı.

9 Levent Nazifoğlu'ndan Bruma'ya: Bu işleri bırakmalı G.Saray Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Tudor'a karşı tavır aldığı için kadro dışı kalan Bruma'yı eleştirdi.