Çağla ve İpek Wimbledon'da ikinci turda

1 Arda Turan Mikanos'ta tatilde Sevgilisi Aslıhan Doğan ile Mikanos'ta tatil yapan Arda Turan, fazla kilolarıyla dikkat çekti.

2 Bafetimbi Gomis İstanbul'da Galatasaray'ın anlaştığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

3 Zeliha Ağrıs dünya şampiyonu Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda yarışan milli sporcu Zeliha Ağrıs altın madalya kazandı.

4 Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, transfer görüşmesi için Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

5 Sneijder Amerika yolcusu Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'in Los Angeles Galaxy ile anlaştığı ifade edildi.

6 Pollersbeck'in ilginç penaltı kurtarma taktiği - İZLE Alman kaleci Julian Pollersbeck, İngiltere ile oynanan ve penaltılara giden maçta sahalarda görülmemiş bir taktikle 2 penaltı kurtardı.

7 Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık Çin'de rakibine tokat atan Burak Yılmaz'ın 'Ancak domuz yersen gol atabilirsin' sözleriyle tahrik edildiği ifade edildi.

8 Türkiye'nin 2017'deki en değerli markaları Brand Finance, Türkiye’nin en değerli markalarını sıraladı. 2017’de Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu.

9 Galatasaray Juventus'tan 2 ismi istiyor Transfer dönemine hızlı başlayan Galatasaray'ın hedefinde orta saha transferleri var.