Çağlar Söyüncü: Mourinho ile çalışmak isterim

Altınordu'dan Almanya Bundesliga takımlarından Freiburg'a transfer olarak adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla dev takımların dikkatini çekiyor.

GÖNLÜ MOURİNHO'DAN YANA

Manchester Evening'e konuşan Çağlar'ın gönlü Mourinho'dan yana. Çağlar yaptığı açıklamada; "Mourinho'nun sadece teknik adamlık değil futbol felsefesine de hayranım. Onunla çalışmak isterim" dedi.

GUARDIOLA'NIN HEDEFLERİ ARASINDA

Gazete Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru'nun açıklamalarına yer verdiği haberinde milli oyuncu ile Manchester City'nin ilgilendiğini hatta üçüncü kişiler aracılığıyla kendileriyle irtibata geçtiklerini yazdı.

SEZON SONUNA KADAR FREİBURG'A ODAKLANDI

Mustafa Doğru yaptığı açıkalamda Çağlar'ın sezon sonuna kadar Freiburg'a odaklandığını ve geleceğini düşünmedeiğini söyledi.

Çağlar 19 haftası geride kalan Bundesliga'da 16 maçın 11'inde direkt ilk 11'de oynadı.