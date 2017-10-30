Çağlar'ı oyundan atan hakem pişman oldu

Bundesliga'nın 10. haftasında oynanan Stuttgart-Freiburg maçında A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü VAR yardımıyla kırmızı kart gördü.

Maçın 11. dakikasında Freiburg savunmasında Çağlar bir topu rakibi Daniel Ginczek'in önünde kontrol etti ve konuk ekip uzun süre top dolaştırdı.

Tam 50 saniye sonra Freiburg olgun bir atak geliştirirken hakem Tobias Stieler düdüğünü çalıp oyunu durdurdu ve video hakeme başvuracağına dair eliyle TV ekranı işareti yaptı.

ÇAĞLAR'I VİDEO HAKEM SİSTEMİ YAKTI

O anda kimse Stieler'ın hangi pozisyona baktığını anlayamadı. Araçta bulunan Felix Zwayer'in uyarısını dikkate alan Stieler, pozisyonu izledikten sonra Çağlar ile Ginczek arasındaki mücadelenin olduğu yere geldi.

Stuttgart lehine frikik veren hakem Çağlar'a da bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

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HAKEM PİŞMANIM DEDİ

Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, karara büyük tepki gösterdi. Hakem Stieler de maçtan sonra "Pozisyonu maçtan sonra tekrar izleyince sarı kart göstermem daha doğru olur gibi geldi. Ama sahada çok zamanımız yok; hızlı karar vermek zorundayız" dedi.