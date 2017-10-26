Camp Nou için 400 milyon euro

Grifols'un 30 yıl için 400 milyon dolar ödeyeceği ve stadın adının "Camp Nou Grofils" olacağı öne sürüldü.

30 YILLIK 400 MİLYON DOLAR

Barcelona Kulübü, Camp Nou Stadı'nın yenilenmesi projesini açıklarken gerekli kaynağın 630 milyon Euro'yu bulacapını ve bunun finansmanı için stadın isim hakkının satılacağını duyurmuştu. Hatta stat isim sponsorluğu için 2018'in ilk yarısında olağanüstü genel kurul toplanması planlanmıştı.

Yerel medya, Barcelona'nın stat isim hakkını Grifols'a 30 yıl için 400 milyon dolara satacağını, anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını öne sürdü. Kan ürünleri alanında faaliyet gösteren Grifols, Avrupa'nın birinci, dünyanın da alanında üçüncü firması. 2008'den beri İIbex'de; 2011'den beri de Nasdaq'da yer alıyor. Barcelona'nın Grifols ile anlaşmasının gelecek sene yürürlüğe girmesi, stadyumun yenilenmesinin ise 2022'de tamamlanmasının planlandığı belirtildi