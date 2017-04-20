Camp Nou'da Aziz Yıldırım'a pankartlı protesto

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a tepkiler, yurt dışında da sürüyor. Son iki sezonu kupasız bitiren, bu sezon da şampiyonluk hedefinden uzaklaşarak Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden sarı lacivertli takımın bazı taraftarları, Aziz Yıldırım yönetiminin son bulmasını istiyor.

CAMP NOU'DA "AZİZ İSTİFA" PANKARTI

Dün bir taraftarın Real madrid-Bayern Münih maöçı öncesi Santiago Bernabeu Stadı'nda Aziz Yıldırım karşıtı pankart açmasının ardında bugün de Barcelona-Juventus maçı öncesi benzer bir pankart açıldı.