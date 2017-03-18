Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcular

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü...
Ülkemizin bağımsızlığı yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'yla ilgili şimdiye kadar çok şeyler yazıldı ancak bu kritik savaşta tüm varlığını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor...
Onlar; bir yandan cephede savaşırken, bir yandan da at sırtında saatlerce yolculuk yaparak, lig maçlarına katılıp yine at sırtında cepheye dönen kahramanlardı.
3 büyüklerin şehit futbolcuları - VİDEO
Fenerbahçeli Arif (Emirzâde), olmadan ise Fenarbahçe olmazdı. Savaş çıkıp, cepheye gönderilince Arif'in gönlü takımından ayrı kalmaya razı gelmemişti. Cepheye koşan tüm askerler için paralo 'Önce Vatan' dı. Arif, cepheden ata atlayıp 26 saatlik yoldan sonra sahaya çıkıyor, maçını oynadıktan sonra tekrar savaşa koşuyordu.
Şehit haberi geldiğinde arkadaşları yıkıldı. "Çanakkale Geçilmez"i yaratanlardan biri de Galatasaray'ın sembol futbolcusu Hasnun Galip'ti. Düşmanla savaşmış, dövüşmüş ve şehit düşmüştü.
Beşiktaş'ta ise savaş sırasında asker olan Ahmet Fetgeri Bey, kulübün kurucularından biriydi.
FENERBAHÇE'NİN ŞEHİT FUTBOLCULARI
1 - Arif - Fenerbahçe - Bor Ovası
2 - Nurettin - Fenerbahçe - Fikirtepe Bataryası
3 - Halim - Fenerbahçe - Fikirtepe Bataryası
4 - Kemal - Fenerbahçe
5 - Zeki - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı
6 - Hüsnü - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı
7 - Neşet - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı
8 - Refik Bey - Fenerbahçe Kulüp Binasında
9 - Mustafa Bey - Fenerbahçe Kulüp Binasında
10- Haldun - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI
11- Doktor Ali - Beşiktaş - Kafkas Cephesi
12- Asım - Beşiktaş - Kafkas Cephesi
13- Muallim Sadi - Beşiktaş - Kafkas Cephesi
14- Kaptan Kazım - Beşiktaş - Çanakkale Savaşı
15- Doktor Mehmet - Beşiktaş - Kafkas Cephesi
16- Rıdvan - Beşiktaş - Çanakkale Savaşı
GALATASARAY'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI
17- Kürt Celal - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
18- Abdurrahman - Galatasaray - Kafkas Cephesi
19- Halit- Galatasaray - Kafkas Cephesi
20- Kaleci Hamdi - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
21- Hasnun Galip - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
22- Celal İbrahim - Galatasaray - Irak Cephesi (1917)
23- Neşet -Galatasaray -Çanakkale Savaşı
24- İdris- Galatasaray - Trablusgarp Cephesi
25- Refik Ata - Galatasaray Çanakkale Savaşı
26- Mehmet Ali - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
27- Hasip - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
28- Cemil - Galatasaray -Çanakkale Savaşı
29- Nazmi - Galatasaray - Çanakkale Savaşı
30-Ethem - Fenerbançe - Çanakkale Savaşı'nda gazi olmuş.