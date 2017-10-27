Caner 6 değil 7 maç yok

Dün açıklanan PFDK kararları Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.
Disiplin Kurulu, Caner Erkin'e Beşiktaş-Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı hareket ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza verdi.
TOPLAMDA 7 MAÇ
Başakşehir maçında sarı kart sınırında bulunan ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu toplamda 7 maç forma giyemeyecek.
G.SARAY DERBİSİNDE DE YOK
Caner'in kaçıracağı maçlar arasında Galatasaray derbisi de bulunuyor.
İşte yıldız futbolcunun oynayamayacağı karşılaşmalar:
1-Alanyaspor
2-Göztepe
3-Akhisarspor
4-Yeni Malatyaspor
5-Türkiye Kupası maçı
6-Galatasaray
7-Kayserispor