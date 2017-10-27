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Caner 6 değil 7 maç yok

Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Caner Erkin, toplamda 7 maç takımını yalnız bırakacak.

Caner 6 değil 7 maç yok
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Dün açıklanan PFDK kararları Beşiktaş'ta şok etkisi yarattı.

Disiplin Kurulu, Caner Erkin'e Beşiktaş-Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı hareket ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza verdi.

TOPLAMDA 7 MAÇ

Başakşehir maçında sarı kart sınırında bulunan ve gördüğü kartla cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

G.SARAY DERBİSİNDE DE YOK

Caner'in kaçıracağı maçlar arasında Galatasaray derbisi de bulunuyor.

İşte yıldız futbolcunun oynayamayacağı karşılaşmalar:

1-Alanyaspor
2-Göztepe
3-Akhisarspor
4-Yeni Malatyaspor
5-Türkiye Kupası maçı
6-Galatasaray
7-Kayserispor

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