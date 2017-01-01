Caner erken dönmek için çok çalışıyor

Beşiktaş'ın 23 Ekim'de Antalyaspor ile oynadığı maçta oyuna girdikten 12 dakika sonra sol ayak aşil tendonu kopan Caner Erkin, sahalara erken dönebilmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyor.

DURMADAN ÇALIŞIYOR

Caner'in son durumu hakkında bilgi veren siyah-beyazlı yöneticiler, "Caner durmadan çalışıyor. Ameliyatının üzerinden 2 ay, 1 hafta geçti. Koşulara başlaması için 3 ay gerekiyormuş. Daha doğrusu doktorların bize verdiği bu süre, minimum süre. Normalde aşil tendonu kopan bir oyuncu koşulara 6 ay sonra başlarmış. Yani aslında sezonu kapattı diye bakılır fakat Caner'in farklı bir yapısı olduğunu ifade ettiler. Şu an hızlandırılmış rehabilitasyon uygulanıyor. Her şeyin iyi gittiği yönünde bilgi aldık. Sezon bitmeden sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.



