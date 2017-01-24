Sezonu kapattığı söylenen Caner Erkin'den sevindirici haber...

Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Antalyapsor mücadelesinde sakatlanan yıldız futbolcunun sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deneyimli oyuncunun antrenör eşliğinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başladığı görüldü.

Caner Erkin sahalara geri döndü - VİDEO

HEDEFİM FENER MAÇI

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemediği için çok üzüldüğünü söyleyen Caner, ''En çok oynamak istediğim derbiydi. Çok oynamak istiyordum. Kaçırdığım için üzgünüm.'' demişti.

Tecrübeli futbolcu, ligin 30. haftasında Beşiktaş Arena'da oynanacak derbide sahadaki yerini alabileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.