Caner Erkin: Gelecek sezon da Beşiktaş'tayım

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Caner Erkin, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erkin'in açıklamaları;

SENEYE DE BURADA OLACAĞIM

''Resmi olarak bir şey yok ama gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğim. Önümüzdeki senelerde de burada olmak istiyorum. Gökhan ve ben hücuma çıkmayı seven futbolcularız. Şenol hocanın bizden ofansa çıkmamızı istemesinden mutluluk duyuyoruz. Özeleştiri yapma gerekirse ben arkada çok fazla duramıyorum. Ben Gökhan gibi çok iyi koşu yapamam ama çok asist yaparım. Oynamadığım maçlarda sahaya atlamak istiyorum. Biz lyon'dan daha fazla hak eden taraf bizidk ama olmadı. Tosic ve Mitrovic'e Lyon maçından sonra destek olduk.''